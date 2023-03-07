Італія

Бельгієць розповів про свій минулий клуб.

Раджа Наїнгголан зазначив, що в Антверпені до нього зневажливо ставилися.

"В Антверпені зі мною поводилися як із паразитом, як із шматком лайна.

У клуб прийшов Овермарс на позицію спортивного директора, щоб спробувати повернути мене до основної команди, але ніхто не наважився піти проти президента клубу. Президент виганяв мене із країни. Я ніколи йому цього не пробачу.

За СПАЛ я граю за маленькі гроші, але із задоволенням", — наводить слова Наінгголана AS.

Цього сезону 34-річний футболіст забив один гол у п'яти матчах за СПАЛ, який виступає в Серії B.