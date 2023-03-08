Італія

Голкіпер може повернутися до Італії.

У Ювентусі обговорюють варіант придбання Джанлуїджі Доннарумми, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Однак такий варіант можливий лише в тому випадку, якщо Войцех Щесни покине туринський клуб.

Основною перешкодою для переходу може стати намір Ювентус скоротити витрати.

Повідомляється, що ексголкіпер Мілана більше не є недоторканним у Парижі і у разі відходу був би не проти повернутися до Італії.

Як альтернативу Ювентус розглядає 22-річного голкіпера Кремонезе Марка Карнезеккі.