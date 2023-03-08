Голкіпер може повернутися до Італії.
ДЖАНЛУЇДЖІ ДОННАРУММА, GETTY IMAGES
08 березня 2023, 19:33
У Ювентусі обговорюють варіант придбання Джанлуїджі Доннарумми, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Однак такий варіант можливий лише в тому випадку, якщо Войцех Щесни покине туринський клуб.
Основною перешкодою для переходу може стати намір Ювентус скоротити витрати.
Повідомляється, що ексголкіпер Мілана більше не є недоторканним у Парижі і у разі відходу був би не проти повернутися до Італії.
Як альтернативу Ювентус розглядає 22-річного голкіпера Кремонезе Марка Карнезеккі.