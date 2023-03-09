Інтер все ще не може продовжити контракт із Едіном Джеко, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, боснієць хоче угоду на два роки, а "нерадзурі" пропонують річний контракт.

Якщо Інтер не зможе продовжити контракт з Джеко, клуб може спробувати підписати Джанлуку Скамакку з Вест Гема.

У поточному сезоні Джеко провів 35 матчів у Серії А: на його рахунку 11 голів та 5 асистів. Скамакка відіграв 35 матчів у АПЛ: він забив 7 голів.