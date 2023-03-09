Італія

Міланський клуб виявляє інтерес до нападника Вест Гема.

Інтер все ще не може продовжити контракт із Едіном Джеко, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, боснієць хоче угоду на два роки, а "нерадзурі" пропонують річний контракт.

Якщо Інтер не зможе продовжити контракт з Джеко, клуб може спробувати підписати Джанлуку Скамакку з Вест Гема.

У поточному сезоні Джеко провів 35 матчів у Серії А: на його рахунку 11 голів та 5 асистів. Скамакка відіграв 35 матчів у АПЛ: він забив 7 голів.