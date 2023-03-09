Міланський клуб виявляє інтерес до нападника Вест Гема.
Джанлука Скамакка, Getty Images
09 березня 2023, 15:59
Інтер все ще не може продовжити контракт із Едіном Джеко, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, боснієць хоче угоду на два роки, а "нерадзурі" пропонують річний контракт.
Якщо Інтер не зможе продовжити контракт з Джеко, клуб може спробувати підписати Джанлуку Скамакку з Вест Гема.
У поточному сезоні Джеко провів 35 матчів у Серії А: на його рахунку 11 голів та 5 асистів. Скамакка відіграв 35 матчів у АПЛ: він забив 7 голів.