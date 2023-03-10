Італія

Італійці планують трансфер гравця з Лондону.

Повідомляється, що Стефано Піолі зацікавлений у трансфері нападника збірної Англії U21 Фоларіна Балогуна до Мілана в літнє трансферне вікно, щоб знайти нового надійного бомбардира, який би зняв тиск з Олів’є Жиру.

Цього сезону Балогун був орендований у Стад Реймс у Лізі 1 з рідного Арсенал, і забив 15 голів у 25 матчах у чемпіонаті, лише на три менше, ніж найкращий бомбардир ліги Кіліан Мбаппе.

У звітах Gazzetta dello Sport стверджується, що "россонері" зацікавлені в підписанні Балогуна, який наразі оцінюється в 20-25 млн євро, коли він повернеться в Арсенал влітку.

Звичайно, до кінця сезону ціна трансферу ще може збільшитися.

Підписання контракту з новим, молодим нападником трохи зменшить тиск з боку Жиру, якому у вересні виповниться 37 років.

У цьому сезоні ні для кого не було секретом, що "россонері" потребують підсилення в атаці після травми Златана Ібрагімовича та відсутності результативної форми, яку показали Дівок Орігі та Анте Ребіч цього сезону.

Якщо угода з Балогуном не відбудеться, Gazzetta стверджує, що Мілан звернеться до Ноа Окафора з Зальцбурга, Джонатана Девіда з Лілля або 19-річного Даріо Осоріо з Універсідад де Чилі.

Гравець молодіжної збірної Англії також провів крайні шість місяців сезону-2021-22 в оренді в Міддлсбро, забив тричі у 18 матчах.

У 2021 році 21-річний гравець зіграв двічі матчі за Арсенал у Прем’єр-лізі та двічі забив за "канонірів" у Лізі Європи, причому його перший гол у головній команді прийшовся у грі групового етапу проти Мольде у віці 19 років.