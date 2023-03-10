Італія

Вклад Віктора, гол сина Паоло Мальдіні та три пенальті.

Інтер в рамках поєдинку двадцять шостого туру чемпіонату Італії грав на виїзді проти Спеції та

Господарі поля відкрили рахунок на початку другого тайму зусиллями Мальдіні. Інтер довгий час намагався відігратись та досяг свого після удару Лукаку з пенальті.

Втім, Спеція дуже швидко знов вийшла вперед — Нзола реалізував одинадцятиметровий удар, який заробив Коваленко. Це був переможний гол.

Спеція - Інтер 2:1

Голи: Мальдіні, 55, Нзола, 85 (з пенальті) — Лукаку, 83 (з пенальті)

Спеція: Драговскі — Кальдара, Ампаду, Ніколау — Аду, Журковські (Екдаль, 46), Бурабія, Агудело (Коваленко, 67), Г'ясі (Феррер, 81) — Шомуродов (Мальдіні, 46, Вишневскі, 89), Нзола

Інтер: Ханданович — Д'Амброзіо (Думрфіс, 66), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Карбоні, 80), Барелла (Чалханоглу, 66), Брозович, Мхітарян (Джеко, 66), Госенс (Дімарко, 66) — Лаутаро, Лукаку

На 13 хвилині Лаутаро не реалізував пенальті.