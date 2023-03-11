Італія

Гвінеєць хоче змінити своє оточення.

Згідно з повідомленнями, Роберто Фірміно не єдиний гравець Ліверпуля, який міг би переїхати до Італії як вільний агент, оскільки Набі Кейта пропонували як Мілану, так і Інтеру .

"Червоні", здається, наприкінці епохи, і намагаються дещо освіжити команду, а у кількох гравців закінчується контракт.

Фірміно оголосив, що залишає клуб влітку як вільний агент, і Серія А є одним із найімовірніших напрямків, особливо враховуючи інтерес Мілан і Ювентус.

Тепер Calciomercato.com стверджує, що гвінейський півзахисник Кейта був запропонований директорам Інтера та Мілана його представниками протягом попередніх кількох днів.

У 2018 році Ліверпуль заплатив 60 мільйонів євро за підписання контракту з РБ Лейпциг, і в цьому сезоні він провів 13 матчів, але його контракт закінчується в червні.

Повідомляється, що Мілан не був особливо зацікавлений через високу зарплату Кейти, але керівник Інтера П'єро Аусіліо є давнім фанатом цього гравця і був би більш готовий обговорити його перехід.