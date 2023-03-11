Італія
11 березня 2023, 20:58
Наполі не залишив шансів Аталанті та збільшив відрив від Інтера до 18 очок
Команда Лучано Спаллетті продовжує впевнену ходу до здобуття чемпіонського титулу.
Наполі — Аталанта, Getty Images
11 березня 2023, 20:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Аталанта 2:0
Голи: Кварацхелія, 60, Ррахмані, 77
Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін Дже (Жезус, 76), Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 65) — Політано (Ельмас, 64), Осімген (Сімеоне, 86), Кварацхелія (Дзербін, 86).
Аталанта: Муссо — Толой (Лукман, 88), Джимсіті (Демірал, 43), Скальвіні — Руджері, де Рон, Едерсон, Меле (Дзаппакоста, 69) — Пашалич (Бога, 68) — Гойлунд (Муріель, 46), Сапата.
Попередження: Осімген — Руджері, Скальвіні,