Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 11 березня 2023 року, 19:00.

У рамках 26 туру італійської Серії А Наполі здобув впевнену перемогу над Аталантою та збільшив відрив від Інтера до 18 очок.

Неаполітанці відправили у ворота бергамасків два м'ячі, авторами яких стали Кварацхелія та Ррахмані, завдяки чому вони записали до свого активу три набрані очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Аталанта в 26 турі італійської Серії А-2022/23:

Наполі — Аталанта 2:0

Голи: Кварацхелія, 60, Ррахмані, 77



Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін Дже (Жезус, 76), Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 65) — Політано (Ельмас, 64), Осімген (Сімеоне, 86), Кварацхелія (Дзербін, 86).



Аталанта: Муссо — Толой (Лукман, 88), Джимсіті (Демірал, 43), Скальвіні — Руджері, де Рон, Едерсон, Меле (Дзаппакоста, 69) — Пашалич (Бога, 68) — Гойлунд (Муріель, 46), Сапата.



Попередження: Осімген — Руджері, Скальвіні,