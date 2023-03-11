Італія

Лаціо зіграв унічию в гостях у Болоньї

Голів за підсумками цього протистояння у чемпіонаті Італії ми не побачили.

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Завершився поєдинок 26 туру італійської Серії А, в якому Лаціо вирушив у гості до Болоньї. За два тайми обом командами не вдалося реалізувати свої моменти, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Болонья — Лаціо 0:0 Болонья: Скорупські, Пош, Лукумі, Сумаро, Камбіазо, Моро (Медель 62), Фергюсон, Схутен (Пюхтя 62), Ебішер (Соріано 80), Барроу, Зіркзеє (Кір'якопулос 56) Лаціо: Проведель, Лаццарі, Казале, Романьолі, Хюсай, Весіно, Мілінковіч-Савич, Луїс Альберто (Башич 63), Педро (Канчелльєрі 80), Феліпе Андерсон, Дзакканьї Попередження: Моро, Фергюсон — Хюсай, Весіно, Дзакканьї