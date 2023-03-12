Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 26-го туру італійської Серії А Рома на своєму полі приймала Сассуоло.

Колектив Жозе Моурінью зіштовхнувся з величезними труднощами: вже в першому таймі римляни пропустили три голи, а вилучення наприкінці першої половини гри отримав Кумбулла.

Незважаючи на вилучення, Рома продовжувала боротися і хотіла як мінімум зіграти внічию, проте Сассуоло зумів утримати переможний результат.

Рома – Сассуоло 3:4

Голи: Залевські 26, Дібала 50, Вейналдум 90+5 — Лор'єнте 13, 18, Берарді 45+3 (з пенальті), Пінамонті 75.

Рома: Патрісіу — Кумбулла, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські (Вольпато, 77), Матич (Камара, 56), Вейналдум, Бове (Дібала, 46), Спінаццола (Карсдорп, 46) — Ель-Шаараві, Абрагам (Майхржак, 77).

Сассуоло: Консільї — Тольян, Руан (Ерліч, 64), Д. Феррарі — Рожеріо (Маркіцца, 88), Енріке, Лопес (Обьянг, 64), Фраттезі — Берарді (Байрамі 76), Пінамонті, Лор'єнте (Дефрель, 76).

Попередження: Смоллінг, Матич, Ібаньєс, Камара — Лопес, Руан.

Вилучення: Кумбулла 45+3 (друга жовта).