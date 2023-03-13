Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 12 березня 2023 року, 21:45.

У рамках 26 туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув перемогу над Сампдорією.

Після результативного першого тайму, в якому команди забилися по два м'ячі, туринці закінчили розпочату справу після перерви та зуміли записати до свого активу три очки — 4:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Сампдорія в 26 турі італійської Серії А-2022/23:

Ювентус - Сампдорія 4:2

Голи: Бремер, 11, Рабіо, 26, 64, Суле, 90+4 — Ауджелло, 31, Джурічич, 32

Ювентус: Перін, Бремер (Ругані 84), Бонуччі (Куадрадо 46), Даніло, Де Шильо (Гатті 87), Барренечеа (Локателлі 46), Рабіо, Фаджолі, Костіч, Міретті (Суле 73), Влаховіч

Сампдорія: Турк, Аміоне, Гюнтер, Нуйтінк (Паолетті 76), Дзанолі, Рінкон (Малагріда 82), Вінкс, Ауджелло (Мурру 73), Леріс, Джурічич (Хесе 73), Габб'ядіні



Попередження: Фаджолі – Рінкон

На 69-й хвилині Влахович (Ювентус) не реалізував пенальті