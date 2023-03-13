Італія

Матч Серії А завершився нічийним результатом.

Мілан в рамках поєдинку двадцять шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії приймав на своєму полі Салернітану.

Команда Стефано Пьолі відкрила рахунок наприкінці першої половини гри зусиллями Олів'є Жиру, проте у другому таймі Діа встановив паритет.

Надалі Мілан намагався забити ще раз, проте так не знайшов щілину в обороні супротивника.

Мілан — Салернітана 1:1

Голи: Жиру, 45+1 — Діа, 61

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав, Томорі — Салемакерс (Флоренці, 77), Беннасер (Тоналі, 85), Крунич, Ернандес — Діас (Де Кетеларе, 62), Жиру (Ібрагімович, 62), Леау (Орігі, 62)

Салернітана: Очоа — Данилюк, Дьомбер, Пірола (Ловато, 68) — Маццоккі (Самбіа, 83), Бохінен (Чрнігой, 83), Кулібалі, Брадарич — Кастанос (Пьонтек, 56), Діа, Кандрева (Бонаццолі, 68)