Італія

Молодий футболіст припав до душі Манчіні.

Збірна Італії незабаром стартує у відборі до Євро-2024 поєдинком проти Англії, який відбудеться 23 березня у Неаполі.

Через проблеми з гравцями атаки, які перебувають у лазареті, головний тренер команди Роберто Манчіні викликає нападника аргентинського Тігре Матео Ретегі.

23-річний уродженець аргентинського Сан-Фернандо має італійські корні, тому не буде проблем заграти його. Він також ще не викликався до збірної Аргентини, граючи лише за юнацькі команди.

"Ми викличемо Матео Ретегі з Тігре. Ми деякий час стежили за Ретегі, у нього є якості, яких нам зараз бракує", — цитує Манчіні Фабріціо Романо із посиланням на DAZN.

Відзначимо, що Ретегі належить Бока Хуніорс. У цьому сезоні він відіграв за Тігре 8 матчів, забив шість голів.

Нагадаємо, що збірна Італії гратиме в одній групі зі збірною Україні у кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.