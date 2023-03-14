Італія

Футболіст зізнався, що досягнути топового рівня йому допомогли помилки.

Головна зірка Наполі вінгер Хвіча Кварацхелія прокоментував стиль своєї гри, завдяки якому досягає результату.

"Італійські тренери відомі на вес світ завдяки тому, що знають, як змусити гравців працювати. Я граю серцем, із пристрастю, але також роблю це свідомо на футбольному полі.

Моя гра заснована на помилках, які я робив раніше. Але якщо ви не використовуєте свій мозок, ви ніколи не покращитеся.

Я відчуваю, що вмію перебудовуватися під стиль гри команд, які протистоять нам", — розповів Кварацхелія у коментарі The New York Times.

Раніше повідомлялось, що Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем лютого в італійській Серії А.