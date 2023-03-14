Футболіст зізнався, що досягнути топового рівня йому допомогли помилки.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
14 березня 2023, 19:56
Головна зірка Наполі вінгер Хвіча Кварацхелія прокоментував стиль своєї гри, завдяки якому досягає результату.
"Італійські тренери відомі на вес світ завдяки тому, що знають, як змусити гравців працювати. Я граю серцем, із пристрастю, але також роблю це свідомо на футбольному полі.
Моя гра заснована на помилках, які я робив раніше. Але якщо ви не використовуєте свій мозок, ви ніколи не покращитеся.
Я відчуваю, що вмію перебудовуватися під стиль гри команд, які протистоять нам", — розповів Кварацхелія у коментарі The New York Times.
Раніше повідомлялось, що Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем лютого в італійській Серії А.