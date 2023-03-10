Італія

Грузинський вінгер видав ще один стабільний місяць у чемпіонаті.

Соціальні мережі італійської Серії А офіційно оголосили переможця номінації "Найкращий гравець лютого 2023".

Ним став грузинський вінгер лідера чемпіонату Італії Наполі Хвіча Кварацхелія. У лютому на його рахунку 3 голи та 1 асист у 5 матчах.

У боротьбі за нагороду він обійшов Федеріко Баскіротто з Лечче (1 гол у 4 матчах), Анхеля Ді Марію з Ювентуса (1 гол у 6 матчах), Віктора Осімгена з Наполі (4 голи у 5 матчах), та гравця з країни 404.

Раніше повідомлялось, що Наполі підготував новий покращений контракт для Кварацхелії.