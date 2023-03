Соціальні мережі італійської Серії А офіційно оголосили переможця номінації "Найкращий гравець лютого 2023".

Ним став грузинський вінгер лідера чемпіонату Італії Наполі Хвіча Кварацхелія. У лютому на його рахунку 3 голи та 1 асист у 5 матчах.

⚽ 3 goals

🅰 1 assist



Another month to remember for February’s @EASPORTSFIFA #POTM, Khvicha Kvaratskhelia 🔥#FIFA23 @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/ND4ZQX1oiv