Італія

Форвард Наполі розповів, ким захоплюється серед легендарних футболістів.

Нападник Наполі Віктор Осімген розповів, що легендарний форвард лондонського Челсі Дідьє Дрогба є його кумиром із дитинства.

"Дідьє Дрогба - це мій кумир. У дитинстві любив спостерігати, як він грає. Те, як він грав і що він робив як людина, — це неймовірно. Рівняюся на нього. Завжди хотів бути схожим на нього. Радий, що тепер досяг успіху в турнірі, де він залишив великий слід", — цитує слова Віктора Осімгена Sport1.

У поточному сезоні Віктор Осімген провів за Наполі 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 23 голи та віддав 5 результативних передач.