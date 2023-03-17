Завершився матч чемпіонату Італії.
Cассуоло - Спеція, Getty Images
17 березня 2023, 21:22
У рамках 27 раунду італійської Серії А Сассуоло вдома зустрічалось із Спецією.
Дуже рівну гру показали команди у першому таймі, створивши по декілька моментів, проте вболівальники голів не побачили.
Всередині другого тайму Сассуоло вийшов уперед. Господарі на 70 хвилині заробили пенальті, який реалізував Берарді.
Український півзахисник Віктор Коваленко просидів усю гру на лаві для запасних.
Сассуоло — Спеція 1:0
Гол: Беррарді, 71
Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Феррарі, Рожеріу — Торстведт (Фраттезі, 85), Лопез, Матеус (Харрурі, 76)- Берарді (Маркіцца, 86), Лорьєнте (Байрамі, 76) — Пінамонті (Дефрель, 76).
Спеція: Драговські — Аду, Ніколау, Кальдара, Ампаду — Агудело (Ціпот, 76), Бурабія (Верде, 80), Екдаль (Еспозіто, 65), Мальдіні (Журковські, 65), Г'ясі (Шомуродов, 80) — Нзола.
Попередження: Нзола, Аду.