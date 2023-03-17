Італія

Команда Джан Пьєро Гасперіні зробила камбек.

Аталанта в рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі Емполі та здобула перемогу.

Команда Джан Пьєро Гасперіні пропустила під кінець першої половини гри після удару Ебуехі. Бергамаски змогли зрівняти рахунок зусиллями Де Рона.

Здавалось, що гра завершиться нічиєю, проте Гойлунд приніс перемогу своїй команді.

Аталанта — Емполі 2:1

Голи: Де Рон, 58, Гойлунд, 86 — Ебуехі, 44

Аталанта: Муссо — Толой, Паломіно, Скальвіні (Лукман, 76) — Дзаппакоста (Мехле, 89), Де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич (Демірал, 89) — Сапата (Гойлунд, 79), Муріель (Бога, 79)

Емполі: Перісан — Ебуехі, Де Вінтер, Луперто, Парізі — Акпа-Акпро (Хендерсон, 69), Грассі (Ісмаїлі, 59, Валукевич, 79), Фацціні (Бандінеллі, 59) — Бальданці (Хаас, 69) — Сатріано, Капуто