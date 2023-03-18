Завершився матч чемпіонату Італії.
Монца - Кремонезе - Getty Images
18 березня 2023, 18:00
Монца й Кремонезе зіграли результативну нічию. Обидва голи сталися по перерві.
Монца — Кремонезе 1:1
Голи: Аугусто, 69 — Чофані, 62
Монца: Ді Грегоріо — Іццо (Раноккія, 65), Марі, Кальдірола — Чуррія, Мачін (Антов, 65), Пессіна, Аугусто — Сенсі (Кольпані, 78), Капрарі (Мота, 65) — Петанья (Гютк'єр, 77)
Кремонезе: Карнесеккі — Емануель, Б'янкетті, Васкес — Сернікола (Кастаньєтті, 46), Пікель (Феррарі, 85), Гальдамес (Бенассі, 63), Мейте, Валері — Тсаджу (Чофані, 46), Окереке (Дессер, 65)
Попередження: Пессіна, Іццо, Антов — Сернікола, Дессер, Пікель, Б'янкетті, Кастаньєтті