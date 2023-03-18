Італія

Форвард Мілана забив у матчі з Удінезе у віці 41 року та 166 днів.

У рамках 27-го туру італійської Серії А Мілан вирушив у гості до Удінезе, де за підсумками першого тайму "росонері" поступилися у рахунку 2:1.

Автором єдиного голу у складі Мілану до перерви став зірковий нападник Златан Ібрагімович, який успішно реалізував пенальті у компенсований до першого тайму час.

Цікаво, що завдяки цьому голу шведський форвард став найстаршим футболістом в історії, якому вдалося забити в чемпіонаті Італії. Свій рекордний гол у ворота Удінезе Златан забив у 41 рік та 166 днів.

Відео гола Златана Ібрагімовича: