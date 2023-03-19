Італія

Колектив Мауріціо Саррі обіграв чергового великого суперника в поточній кампанії.

Провідні футбольні країни Старого Світу вирішили перетворити вечір неділі на суцільний ярмарок принципових протистоянь. Помітніше за інших у цьому плані докладала зусиль італійська Серія A, на 27 тур якої перепадали одразу дві зустрічі з яскравими афішами. І якщо на Derby d'Italia пізньої години ще треба було трохи зачекати, то два величних римських клуби, Лаціо та Рома, на полі Стадіо Олімпіко підготували для нас черговий епізод Derby della Capitale. Цього разу запеклий двобій відбувався в контексті боротьби обох команд за місця в Лізі чемпіонів УЄФА з невеличкою перевагою "орлів" за кількістю здобутих очок.

У "вовків" Жозе Моурінью був дуже важкий матч посеред тижня в Сан-Себастьяні проти місцевого Реала Сосьєдада, у якому ті залишили всі сили, але все ж таки пройшли до наступного раунду. А ось "орли" Мауріціо Саррі в дуелі проти АЗ Алкмар себе пожаліли ротацією основного кістяка команди, тож вилетіли з єврокубків заради перемоги на внутрішній арені. Скажімо наперед, що ставка Лаціо таки спрацювала, але аж такої помітної переваги від самого початку на футбольному полі взагалі не було помітно.

Матч походив більше на театральне видовище, антураж якому створювали шалені фанати на трибунах. А тим часом на полі загострення не відбувалось десь більше чверті години, аж допоки Вейналдум не перевірив свою далекобійну гармату, а Андерсон не розім’яв як слід Патрісіу ударом низом із середньої відстані в лівий кут. Гру цими хвилинами дуже часто доводилось зупиняти через дрібний фол, і зрештою арбітру Давіде Масі набридло це робити.

Ібаньєс свою першу картку отримав уже на восьмій хвилині, а вже на 32 залишив команду в меншості, перед цим помилившись під час роботи з м’ячем майже в центрі поля. Мілінкович-Савич, проти якого сфолили, тоді святкував так, неначе Лаціо вже оформив третій м’яч у ворота непримиренних суперників. А насправді це був лише один із багаточисельних моментів боротьби в першому таймі. Не дуже-то й яскравої боротьби, потрібно визнати. Але тренерським штабам обох команд це не завадило почубитись поміж собою з наслідками у вигляді додаткових вилучень.

На другу половину гри Моурінью за допомоги свого помічника Сальваторе Фоті долучив до гри Дієго Льоренте замість Дібали, бо Ромі передусім потрібно було стабілізувати гру позаду. Але нахил на бік захисту у "вовків" вийшов занадто великим, тому номінальні господарі почали все більше загрожувати воротам Патрісіу. Кілька дальніх пострілів португальцю довелось потягнути ще на початку другого тайму, але зрештою його пробив Дзакканьї з лівого флангу штрафного на 65 хвилині.

Тоді пройшла передача з глибини, під час якої відбувся вдалий відскок із боротьби. Напевно, тільки так той захист Роми й можна було подолати, окрім запуску м’ячів кудись убік трибун із дистанції. Але команда Моурінью від пропущеного голу не згнітилась, і пішла відіграватись. Дуже близько були "вовки" до цієї мети вже за три хвилини, коли свіжий Матич виконав подачу зі штрафного з лівого флангу, а на дальній Смоллінг та Манчіні заштовхали м’яч у ворота, учинивши тиск на Казале. Проте VAR потім угледив офсайд у англійця, тож автоголу не сталось.

Сил у Роми, як ми вже зазначали, було небагацько, тож не дивно, що команда зрештою почала буксувати десь у центрі поля під час розіграшу власних атак. Суперникам тільки це й було потрібно, тож Лаціо не відмовився спокійно довести гру до завершення. Проте й на фінальному свистку суперечки не зупинились, і ще по одному гравцю з кожної з команд довелось вилучити, аби не розпускали зайвий раз руки.

У наступному турі Лаціо гратиме в гостях у Монци, а Рома вдома прийматиме генуезьку Сампдорію.



Лаціо — Рома 1:0

Гол: Дзакканьї, 65



Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Педро (Башич, 88), Андерсон, Дзакканьї (Кансільєрі, 81).



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Крістанте, Вейналдум, Спінаццола — Дібала (Льоренте, 46, Ель Шаараві, 78), Пеллегріні (Сольбаккен, 84) — Белотті.



Попередження: Романьоллі, Луїс Альберто, Кансільєрі, Башич — Ібаньєс, Манчіні

На 32-й хвилині був вилучений Роджер Ібаньєс (Рома) (друге попередження).

На 90+6-й хвилині був вилучений Адам Марушич (Лаціо) (неспортивна поведінка, після свистка).

На 90+6-й хвилині був вилучений Браян Крістанте (Рома) (неспортивна поведінка, після свистка).