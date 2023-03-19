Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 27 туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Ювентус.

Колектив Массіміліано Аллегрі вийшов уперед на 23-й хвилині гри зусиллями Філіпа Костича. Варто зазначити, що гол вийшов загалом спірним: була підозра на те, що Адрієн Рабьо перед пасом на серба зіграв рукою. Проте, арбітр вирішив зарахувати взяття воріт.

Інтрига у поєдинку була до останньої хвилини, проте Ювентус зумів утримати переможний рахунок.

0:1 – туринський клуб, незважаючи на зняття 15 очок, включився у боротьбу за зону у Лізі чемпіонів. Відрив від четвертого місця становить сім очок.

Інтер – Ювентус 0:1

Гол: Костич, 23.

Інтер: Онана — Дарміан (Корреа, 79), Де Врей, Ачербі — Думфріс (Белланова, 83), Барелла (Мхітарян, 63), Чалханоглу, Брозович, Дімарко (Д'Амброзіо, 63) — Лукаку (Джеко, 79), Мартінес.

Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Гатті — Де Шильо (Куадрадо, 75), Локателлі, Фаджолі, Рабіо — Костич, Суле (К'єза, 66, Паредес, 83), Влахович.

Попередження: Барелла – Гатті, Рабіо, Данило, Паредес.