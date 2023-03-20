Італія

Наставник дав свій коментар.

Учора, 19 березня, Ювентус зумів обіграти Інтер у матчі чемпіонату Італії. Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі дав свій коментар.

"Я вдячний команді за те, що зможу розслабитися під час паузи на матчі збірних, інакше ситуація була б напруженою.

Потрібно перемагати, але також і насолоджуватися наступними днями за матчем. Тому я сказав хлопцям, що я вже немолодий, тож давайте, будь ласка, виграємо і не змушуватимемо мене страждати. Вони впоралися”, — наводить слова Аллегрі Football Italia.

Зазначимо, тепер Ювентус відстає від зони Ліги чемпіонів на сім очок.