Італія

Футболіст провів на полі зовсім мало часу, але отримав удар.

У рамках 27 раунду італійської Серії А туринський Ювентус у гостях зміг перемогти міланський Інтер — 0:1.

Окрім позитивного результату в команди Аллегрі був і не зовсім приємний момент — чергова травма вінгера Федеріко К'єзи.

Італієць вийшов на заміну замість Суле на 66 хвилині, але не зміг дограти поєдинок. Провівши на полі 17 хвилин його замінив Паредес.

Одразу після гри футболіст пройшов усі необхідні медичні тести. Доктори повідомили тренерському штабу, що К'єза уникнув серйозної травми.

Але це не означає, що 25-річний гравець буде готовий грати усі 90 хвилин у наступній грі. Його стан оцінюватимуть щодня.