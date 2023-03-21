Італія

Француз відправиться у Тоттенгем.

За даними газети Il Mattino, Наполі не викупить Тангі Ндомбеле цього літа, й відправить півзахисника збірної Франції назад до Тоттенгема.

26-річний гравець забив свій перший гол у Серії А в неділю проти Торіно, але не є постійним гравцем основи на Стадіо Марадона цього сезону, незважаючи на його 33 матчі у всіх турнірах.

Ндомбеле приєднався до Наполі на правах оренди з Тоттенгема з опцією викупу в районі 30 мільйонів євро минулого літа. За даними Il Mattino, точна сума, узгоджена "Партенопеї" та "шпорами", становить 28 мільйонів євро, але Наполі не бажає платити стільки, щоб підписати півзахисника надовше.

Таким чином, Ндомбеле, швидше за все, повернеться до Північного Лондона в липні, але це не означає, що його перебування на Стадіо Марадона закінчиться.

Згідно з повідомленням, Наполі може почати нові переговори з Фабіо Паратічі та Тоттенгемом, сподіваючись на нову оренду або постійний трансфер за нижчу плату.

Цього сезону Ндомбеле забив два голи у всіх турнірах, один у Серії А та один у Лізі чемпіонів.

Його контракт з Тоттенгемом закінчується в червні 2025 року.