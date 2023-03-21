Італія

Але виключно грошима гравця не привабити.

Туринський Ювентус у поточному сезоні переживає свої далеко не найкращі часи через вплив наслідків корупційної діяльності колишніх власників клубу, що вже призвели до позбавлення команди 15 очок в поточному розіграші італійської Серії A, а найближчим часом "зебри" можуть отримати більш суворе покарання.

Працювати належним чином на трансферному ринку за таких умов точно не вийде, тому "Стара Синьйора" наразі розмірковує радше над тим, як зберегти вже наявних провідних футболістів у своєму складі.

Серед таких можна виділити центрального півзахисника Адрієна Рабьо, чинний контракт якого з клубом завершується вже після закінчення поточної кампанії.

Як зазначає місцева преса, наразі 27-річний виконавець не налаштований узгоджувати умови нової угоди, але в клубі хочуть активізувати процес перемовин.

Наразі футболіст отримує майже 7 млн євро на рік, і Юве зі свого боку пропонує збільшення цього показника до 10 млн євро + бонуси.

Але умова зі сторони Рабьо також сформульована достатньо прозоро — виступ команди в Лізі чемпіонів УЄФА, тоді як наразі Ювентус відстає від зони потрапляння до цього турніру на сім пунктів.

У поточному сезоні Рабьо забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі в 33 матчах.