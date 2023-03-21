Італія

Фахівець різко охарактеризовав свого колегу по тренерському цеху.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі після перемоги у дербі над Ромою висловився щодо поведінки його візаві Жозе Моуріньо.

"Така він людина. Я пропоную залишити його у спокої. Жозе Моуріньо — виродок. Він каже, що номер один у футболі.

Він — номер один тільки у тому, щоб втягнути когось у різні історії. Я у його історіях не хочу фігурувати", — сказав Саррі.

Нагадаємо, що Рома з мінімальним рахунком поступилась Лаціо (0:1), після чого Моуріньо намагався розпочати конфлікт з президентом Лаціо Клаудіо Лотіто. Також він висміяв виліт Лаціо з Ліги Європи від АЗ Алкмар.