Італія

Організатори змагань висунули п’ять кандидатів на отримання нагороди.

Оскільки міжнародна павза зайняла другу половину березня, організатори італійської Серії A вирішили не чекати на календарне завершення місяця, і одразу оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Кім Мін-Дже (Наполі) / 3 матчі (Лаціо, Аталанта, Торіно), 2 "сухих" матчі;

– Хвіча Кварацхелія (Наполі) / 3 матчі (Лаціо, Аталанта, Торіно), 2 голи + 1 гольова передача;

– Арман Лор'єнте (Сассуоло) / 3 матчі (Кремонезе, Рома, Спеція), 3 голи + 3 гольові передачі;

– Адрієн Рабьо (Ювентус) / 3 матчі (Рома, Сампдорія, Інтер), 2 голи + 1 гольова передача;

– Дестіні Удоджі (Удінезе) / 3 матчі (Аталанта, Емполі, Мілан), 1 гольова передача.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A та нижче в цьому матеріалі.