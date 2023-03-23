Організатори змагань висунули п’ять кандидатів на отримання нагороди.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
23 березня 2023, 08:05
Оскільки міжнародна павза зайняла другу половину березня, організатори італійської Серії A вирішили не чекати на календарне завершення місяця, і одразу оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
– Кім Мін-Дже (Наполі) / 3 матчі (Лаціо, Аталанта, Торіно), 2 "сухих" матчі;
– Хвіча Кварацхелія (Наполі) / 3 матчі (Лаціо, Аталанта, Торіно), 2 голи + 1 гольова передача;
– Арман Лор'єнте (Сассуоло) / 3 матчі (Кремонезе, Рома, Спеція), 3 голи + 3 гольові передачі;
– Адрієн Рабьо (Ювентус) / 3 матчі (Рома, Сампдорія, Інтер), 2 голи + 1 гольова передача;
– Дестіні Удоджі (Удінезе) / 3 матчі (Аталанта, Емполі, Мілан), 1 гольова передача.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A та нижче в цьому матеріалі.