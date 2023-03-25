Італія

Сторони активують відповідну опцію в чинній угоді.

Досвідчений сербський півзахисник Неманья Матич на початку поточного сезону долучився до складу італійської Роми на запрошення португальського спеціаліста Жозе Моурінью, із яким мав чималий досвід співпраці часів виступів за лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед.

За перший рік перебування в Італії 34-річний виконавець устиг провести 36 зустрічей, забивши один м’яч та віддавши дві гольові передачі.

Досвід співпраці з "вовками" для обох сторін таким чином виявився доволі вдалим, тому Рома зрештою вирішила звернутись до свого гравця з пропозицією активувати відповідну опцію в контракті щодо його автоматичного продовження на один рік.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Матич дав схвальну відповідь на запит клубу, і наразі його агенти завершують укладання всіх необхідних домовленостей.

Нагадаємо, що Неманья перейшов до складу римлян із Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.