Італія

Півзахисник прокоментував відхід до Галатасарая.

Італійський атакувальний півзахисник Ніколо Дзаньоло свого часу побив горщики з керівництвом Роми стосовно питання продовження контракту, що зрештою призвело спочатку до його відсторонення від роботи з командою Жозе Моурінью, а зрештою й до трансферу до турецького Галатасарая взимку цього року.

У своєму останньому інтерв’ю 23-річний виконавець, за якого "леви" сплатили 15 млн євро, розповів про власне ставлення до свого колишнього клубу.

"Я не гарантую, що залишуся в Галатасараї до кінця контракту. Я віддав перевагу цьому клубу перед Фенербахче.

Хочу виграти турецьку Суперлігу та Кубок Туреччини в цьому сезоні.

Рома? Я міг би годинами говорити про порушені обіцянки. Вони два роки обіцяли мені новий контракт", — заявив італійський виконавець.

У новому клубі Дзаньоло зіграв два матчі, забивши один м’яч.