Італія

Колишній гравець Шахтаря влітку може змінити клуб.

Центральний півзахисник Лаціо Маркос Антоніо, відомий в Україні за виступами за донецький Шахтар, у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку.

Як повідомляє LazioNews24.com, римський клуб готовий розглянути пропозиції щодо 22-річного бразильця, оскільки він не зовсім підходить під систему гри команди і несумісний у півзахисті з Сергеєм Мілінковичем-Савічем та Луїсом Альберто.

Нагадаємо, що Маркос Антоніо перейшов до Лаціо із Шахтаря влітку 2022 року за 7,5 мільйона євро.

З того моменту бразильський хавбек провів у футболці "орлів" 17 матчів у всіх турнірах (482 хвилини), у яких результативними діями він не відзначався та заробив одну жовту картку.