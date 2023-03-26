Італія

Марокканський хавбек міг продовжити кар'єру в АПЛ.

Опорний півзахисник Фіорентини та збірної Марокко Соф'ян Амрабат у зимове трансферне вікно міг продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

За словами брата 26-річного марокканця, Нордіна, Манчестер Юнайтед хотів орендувати Соф'яна у січні із правом викупу.

"Я можу назвати три клуби, які робили конкретні пропозиції в останні два-три дні трансферного вікна.

Манчестер Юнайтед хотів орендувати Соф'яна з правом викупу, але Фіорентина відмовилася", — цитує слова брата Амрабата журналіст Фабріціо Романо.

В поточному сезоні Соф'ян Амрабат провів за Фіорентину 37 матчів, в яких він отримав 13 попереджень.