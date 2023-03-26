Італія

Гравець зосереджений на поточній команді.

Кім Мін Дже прокоментував чутки про можливий перехід до клубу англійської Прем'єр-ліги.

"Як ви знаєте, ця інформація зовсім не відповідає дійсності. Я хочу зосередитися на своїй команді. Мені належить зіграти в багатьох турнірах.

Ці чутки ходять навколо мене вже чотири роки. Це неприємно. Я хочу, щоб журналісти не розповсюджували ці історії", — наводить слова Кіма 90min.

Зазначимо, що вражаючі виступи гравця цього сезону привернули увагу керівників Тоттенгема та Манчестер Юнайтед.