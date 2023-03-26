Італія

Туринський клуб виявляє інтерес до нападника Аталанти.

Ювентус зацікавлений у придбанні форварда збірної Данії Расмуса Гойлунда, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, у керівництві "бьянконері" вважають, що данець стане ідеальною заміною Душану Влаховичу, якщо той улітку змінить команду.

Аталанта вважає, що Гойлунда варто зберегти ще на рік і оцінює його щонайменше у 50 млн євро.

Цього сезону форвард забив 7 голів у Серії А за 23 гри.