Італія

Клуб шукає варіанти на трансферному ринку.

Туринський Ювентус у літнє трансферне вікно бажає підсилити декілька позицій. І одна з них — позиція нападника.

Клуб склав шорт-лист з футболістів, яких хотів би запросити. І один з них — форвард Лідсу та збірної Італії Вільфрід Ньонто.

Ювентус планує продати Мойза Кіна влітку, сподіваючись отримати пристойну пропозицію для 23-річного футболіста. І Ньонто має його замінити.

"Бьянконері" мають міцні стосунки з Лідсом, який підпише Вестона Маккенні за 35 мільйонів євро влітку, якщо вони уникнуть вильоту. Ювентус, у свою чергу, вже розпочав переговори з агентами 19-річного гравця.

Нагадаємо, що Ньонто перейшов у Лідс з Цюріха за 4,5 мільйони євро влітку 2022 року. На його рахунку 22 матчі, 4 голи та 3 асисти.