Італія

Футболісту вдався чудовий дебют у Італії.

Батько і агент Матео Ретегі Карлос каже, що пишається дебютом свого сина за "скуадру адзурру", але наполягає, що поки рано обговорювати потенційний перехід в Інтер.

Ретегі, народжений в Аргентині, але з італійським паспортом, забив два голи в своїх перших двох матчах за "скуадру адзурру".

"Я щасливий і пишаюся тим, що Матео є частиною національної збірної, і я вдячний Роберто Манчіні, його штабу та всім його товаришам по команді, які чудово допомагали йому", — сказав його агент Sportitalia.

Преса в Італії свідчать, що Інтер лідирує в гонці за його підписання влітку, але Ретегі коштуватиме щонайменше 15 мільйонів євро.

На даний момент Ретегі перебуває в оренді в Тігре з Бока Хуніорс.

"Він повністю відданий Тігре і національній збірній, він повинен залишатися спокійним і приземленим. Він повинен думати лише про навчання та вдосконалення".

Цього сезону Ретегі забив шість голів у дев'яти матчах за Тігре у всіх турнірах. Його термін оренди закінчується в грудні, а контракт з Бока Хуніорс завершується 31 грудня 2024 року.