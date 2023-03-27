Футболісту вдався чудовий дебют у Італії.
Матео Ретегі - Getty Images
27 березня 2023, 20:38
Батько і агент Матео Ретегі Карлос каже, що пишається дебютом свого сина за "скуадру адзурру", але наполягає, що поки рано обговорювати потенційний перехід в Інтер.
Ретегі, народжений в Аргентині, але з італійським паспортом, забив два голи в своїх перших двох матчах за "скуадру адзурру".
"Я щасливий і пишаюся тим, що Матео є частиною національної збірної, і я вдячний Роберто Манчіні, його штабу та всім його товаришам по команді, які чудово допомагали йому", — сказав його агент Sportitalia.
Преса в Італії свідчать, що Інтер лідирує в гонці за його підписання влітку, але Ретегі коштуватиме щонайменше 15 мільйонів євро.
На даний момент Ретегі перебуває в оренді в Тігре з Бока Хуніорс.
"Він повністю відданий Тігре і національній збірній, він повинен залишатися спокійним і приземленим. Він повинен думати лише про навчання та вдосконалення".
Цього сезону Ретегі забив шість голів у дев'яти матчах за Тігре у всіх турнірах. Його термін оренди закінчується в грудні, а контракт з Бока Хуніорс завершується 31 грудня 2024 року.