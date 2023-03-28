Нова угода турецького плеймейкера з "нерадзуррі" буде розрахована до літа 2027 року.
Хакан Чалханоглу, getty images
28 березня 2023, 10:59
Атакуючий півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" повністю погодило умови нового контракту з 29-річним турком, який буде розрахований до літа 2027 року.
Сторони завершили роботу над документами, тому про продовження угоди незабаром мають оголосити офіційно.
Цього сезону Хакан Чалханоглу провів 36 матчів, у яких він забив три голи і віддав шість результативних передач.