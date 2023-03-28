Італія

Нова угода турецького плеймейкера з "нерадзуррі" буде розрахована до літа 2027 року.

Атакуючий півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" повністю погодило умови нового контракту з 29-річним турком, який буде розрахований до літа 2027 року.

Сторони завершили роботу над документами, тому про продовження угоди незабаром мають оголосити офіційно.

Цього сезону Хакан Чалханоглу провів 36 матчів, у яких він забив три голи і віддав шість результативних передач.