Італія

Керманич Лаціо отримає нагороду за підсумками березня 2023 року.

Головного тренера римського Лаціо Мауріціо Саррі визнано найкращим керманичем березня в італійській Серії А-2022/23. Про це повідомляє офіційна пресслужба турніру.

Цього місяця команда італійського фахівця здобула перемогу над Наполі (1:0), зіграла внічию з Болоньєю (0:0), а також обіграла Рому в римському дербі (1:0).

Нагороду буде вручено Мауріціо Саррі перед матчем 29-го туру чемпіонату Італії між Лаціо та Ювентусом, який відбудеться 8 квітня.

Відзначимо, що найкращого тренера місяця обирало журі з головних редакторів спортивних видань, які оцінювали фахівців на основі техніко-спортивних критеріїв, якості гри, поведінки під час матчів та дотримання принципів фейр-плей.