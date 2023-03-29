Італія

"Россонері" погодили з французьким форвардом умови угоди, яку підпишуть у квітні.

Напередодні між керівництвом Мілана та агентами нападника Олів'є Жиру відбулася зустріч, за підсумками якої сторони повністю узгодили фінальні деталі нового контракту гравця.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 36-річний француз підпише нову угоду вже у квітні. Його поточний контракт з "россонері" спливає влітку цього року.

За інформацією Sky Sport Italy, за новим контрактом Жиру зароблятиме в Мілані 3,8 мільйона євро чистої зарплати за сезон, проте також передбачено різні бонуси.

Незабаром про продовження співпраці між французьким форвардом та італійським клубом буде оголошено офіційно.

У поточній кампанії Олів'є Жиру провів на клубному рівні 34 матчі, в яких він забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.