Італія

Туринці хотіли би придбати гравця.

У найближче трансферне вікно Ювентус може придбати Емеріка Лапорта з Манчестер Сіті, щоб допомогти "бьянконері" зміцнити свої захисні можливості.

Кажуть, що "Стара синьйора" шукає центрального захисника міжнародного рівня, який би виходив у стартовому складі наступного сезону, оскільки цього року варіантів у захисній лінії Массіміліано Алергі було відносно мало.

За даними іспанського видання Relevo, ім'я Лапорта зараз викликає найбільший інтерес у директорів Юве.

Наразі 28-річний гравець прив’язаний до Манчестер Сіті контрактом до літа 2025 року, і, згідно з повідомленнями, його ціна становить близько 30 мільйонів євро.

На даний момент у Сіті є надлишок центральних захисників вищого рівня: гравець збірної Англії Джон Стоунз, а також Рубен Діаш з Португалії, швейцарець Мануель Аканджі та Натан Аке з Нідерландів, які змагаються з Лапортом за стартове місце в захисній четвірці Пепа Гвардіоли.

Крім бразильського гравця Бремера, поточні варіанти Ювентуса включають капітана Леонардо Бонуччі, а також співвітчизників Даніеле Ругані та Федеріко Гатті, хоча Аллегрі та його команда визначили оборонний відділ як сферу, яку потрібно вдосконалити влітку.