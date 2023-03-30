Італія

Можливо незабаром побачимо угорця у стані діючого італійського чемпіона.

Собослаї з Лейпцига попросили "приїхати до Мілана" в коментарі в Instagram у четвер вдень.

Гравець збірної Угорщини опублікував добірку своїх особистих яскравих моментів під час виконання національних обов’язків за крайні два тижні, в яких Собослаї і його нація поспіль здобули перемоги над Естонією та Болгарією.

У розділі коментарів до свого допису Леау двічі відповів повідомленнями, намагаючись переконати Собослаї приєднатися до "россонері".

Леау прокоментував: "Люблю це", а потім повернувся і сказав "приходь до ❤️🖤", з чорним і червоним емодзі у формі серця, що символізує кольори Мілана.

У відповідь Собослаї відповів трьома сміливими емодзі, яким з тих пір поставили лайк близько 1000 разів.

Тим часом майбутнє Леау з "россонері" все ще витає в повітрі, оскільки Мілан нещодавно поставив ультиматум португальцю, чинний контракт якого закінчується влітку 2024 року.

Мілан хоче, щоб Леау присвятив своє майбутнє клубу до кінця великоднього періоду, інакше вони продадуть його влітку, щоб уникнути будь-якої можливості втратити його безкоштовно наступного року.