Італія

Захисник Мілана поділився роздумами про можливу зміну клубу.

Крайній захисник Мілана Алессандро Флоренці пропустив більшу частину цього сезону через травму підколінного сухожилля і заявив, що думав про завершення кар’єри під час перебування у лазареті.

32-річний італієць зіграв свою роль в успіху "россонері" та завоюванні очікуваного скудетто, перебуваючи в оренді з Роми в минулому сезоні, в підсумку перейшовши до столиці Ломбардії вже на постійній основі.

Флоренці продовжив з того місця, де зупинився в цій кампанії, але майже відразу був виключений після того, як отримав травму підколінного сухожилля в матчі проти Сассуоло в серпні. З тих пір 32-річний гравець зіграв лише 13 хвилин у матчі проти Салернітани, який завершився внічию цього місяця (1:1).

У розмові з Sport Mediaset Флоренці розповів про психічні труднощі, які він відчував під час відновлення після травми підколінного сухожилля.

"Був маленький момент, коли я подумав про пошук інших доріг протягом цих місяців. Але, на щастя, моя сім'я змусила мене добре подумати про те, чого я хочу, і правда в тому, що коли я знову побачив м'яч, усі ці думки зникли.

Я щасливий повернутися, ця перерва стала для мене знахідкою. Я міг продовжувати працювати, але робив це на полі разом зі своїми одноклубниками. Я виріс фізично та спортивно, і тепер відчуваю себе готовим допомагати команді ще більше".

Минулого сезону Флоренці провів 30 матчів у всіх турнірах за Мілан. За цей час він забив два голи.