Італія

Тренер Аталанти поділився думками про тріумф своєї команди на виїзді.

Тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловив свій вердикт щодо перемоги Аталанти над Кремонезе з рахунком 3:1 на стадіоні Джованні Зіні в суботу вдень і дав пораду Расмусу Гойлунду, який знаходиться в формі, у післяматчовому флеш інтерв'ю.

Гойлунд повернувся після вражаючого тижня у гостях в національній збірній Данії, де йому вдалося забити п’ять голів у своїх перших двох стартових матчах. Гасперіні попередив, що в 20 років Гойлунду ще потрібно пройти довгий шлях, перш ніж досягти вершини своєї гри, але тільки якщо він збереже свою зосередженість і рішучість.

"Расмус володіє дуже важливими якостями, і він широко це продемонстрував. Кроки, щоб рухатися все вище і вище, нескінченні. Він ніколи не повинен втрачати той менталітет і цю концентрацію, які він має. В Аталанті менталітет є фундаментальним поняттям.

Я завжди підтримував атаку, тому що завдяки цьому у нас завжди була база конкурентоспроможної команди.

Уперше у нас усі були доступні попереду, бо це було лише кілька разів цього року.

Важливо було взяти три очки, ми подивимося на таблицю завтра ввечері.

Важливо було перемогти, щоб залишитися в лідируючій групі".