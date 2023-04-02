Італія

Фахівець оцінив перемогу над Вероною.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу команди над Вероною — 1:0.

"Ми знали, що буде складно, адже Верона фізично міцна команда і має майстерність. Обидві команди мали можливості забити. Ми добре розпочали другий тайм і могли збільшити рахунок, але цього не сталося. І все-таки ми досягли потрібного результату.

Ми грали не дуже добре, і я думаю, що останні п'ять хвилин ми повинні були піти вперед і забити другий м'яч. Вероні потрібно було лише навісити у нашу штрафну, а там могло статися будь-що. Ми могли б сидіти тут і зализувати рани, якби суперник зрівняв рахунок.

Ми набрали на полі 59 очок, завдяки цій перемозі скоротили відставання від Інтера та – на даний момент – від Мілана та Лаціо. Хороші результати дозволяють швидко наздоганяти втрачені очки, але потрібно рухатися вперед поступово. Проте з -15 таблиця говорить нам про те, що до зони Ліги чемпіонів ще 4 очки — це багато. Повторюся, грати за таких умов непросто, але хлопці молодці", — сказав фахівець.