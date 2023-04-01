Італія

Туринський клуб зумів набрати три очки в актив завдяки єдиному голу у другому таймі.

У рамках 28-го туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі Верону, яка веде боротьбу за виживання в цьому сезоні.

Незважаючи на те, що підопічні Массіміліано Аллегрі напередодні вважалися явними фаворитами, впевненої перемоги "старій синьйорі" здобути не вдалося.

У першому таймі команди не забивали зовсім, а після перерви єдиним голом на 56-й хвилині відзначився форвард Ювентуса Мойзе Кін — він і приніс туринцям непрості три очки з аутсайдером чемпіонату.

Ювентус — Верона 1:0

Гол: Мойзе Кін, 56

Ювентус: Щенсни, Гатті, Бремер, Даніло, Куадрадо (Костич 66), Фаджолі, Локателлі, Барренечеа (Міретті 46), Де Шильо, Мілік (Ді Марія 60), Кін (Влахович 60)

Верона: Монтіпо, Давідовіч, Маньяні, Чеккеріні (Кабал 66), Фараоні (Ф. Терраччьяно 81), Тамез, Велозу (Верді 66), Депаолі (Дойг 67), Дуда, Лазанья (Нгонг 78), Гаїч

Попередження: Кен – Депаолі, Гаїч