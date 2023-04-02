Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та Мілан.

Неаполітанський Наполі та Мілан зіграють центральний матч двадцять восьмого туру італійської Серії A на стадіоні Дієго Армандо Марадона.

Лучано Спаллетті, після перемоги над Торіно (4:0), залучив до стартового складу Руї на лівому фланзі захисту, тоді як Політано зіграє праворуч в атаці, а очолить напад Джованні Сімеоне.

Стефано Пьолі, після поразки від фріульського Удінезе (1:3), використав із перших хвилин Калабрію та Тео Ернандеса на флангах захисту, тоді як К'єр повернеться до центру оборони. Крунич зіграє під нападником, яким цього разу буде Жиру.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін Дже, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Сімеоне, Кварацхелія.

Запасні: Голліні, Марфелла, Естігор, Жезус, Зедадка, Демме, Ельмас, Гаетано, Ндомбеле, Дзербін, Лосано, Распадорі.



Мілан: Меньян — Калабрія, К’єр, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Діас, Крунич, Леау — Жиру.

Запасні: Міранте, Тетерушану, Балло-Туре, Флоренці, Габбія, Тіав, Адлі, Бакайоко, Побега, Салемакерс, Вранкс, Де Кетеларе, Орігі, Ребич.



Гра Наполі — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.