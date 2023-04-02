Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Італії, який пройде 2 квітня і розпочнеться о 21:45.

У рамках 28-го туру італійської Серії А Наполі на своєму полі прийме Мілан.

Наполі — Мілан

2 квітня, 21:45, стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Арбітр зустрічі — Антоніо Рапуано.

Пряма трансляція на платформі MEGOGO.

Мало хто сумнівається, що Наполі втратить шанс стати чемпіоном цього сезону. Аж надто яскравий колектив Лучано Спаллетті, випереджаючий найближчого переслідувача в особі Лаціо на дев'ятнадцять очок.

Щоправда, у Спаллетті додався головний біль: Віктор Осімген отримав травму у розташуванні збірної Нігерії та пропустить щонайменше один матч чемпіонату Італії. Погана новина, але Наполі має Джованні Сімеоне, який, коли йому надається шанс, досить добре проявляв себе на футбольному полі.

Мілан зменшив оберти в поточному сезоні, тому в цьому сезоні стеля "россонері" — місце у четвірці найкращих команд. Якщо Мілан не потрапить до зони Ліги чемпіонів, це буде серйозною проблемою для клубу.

Крім того, не виключено, що в цій грі Мілан гратиме у чотири захисники. Стефано Пьолі визнав, що він розглядає цей варіант, проте остаточне рішення так ще й не ухвалив. Поки що.

За версією букмекерів, Наполі — фаворит зустрічі: перемога неаполітанської команди оцінюється коефіцієнтом 1.89, а міланської — 4.55. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Лосано, Сімеоне, Кварахцелія.

Мілан: Меньян – Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес – Беннасер, Тоналі – Діас, Крунич, Леау – Жиру.

Не зіграють: Берешинськи, Осімген, Демме – Калулу, Месіас, Ібрагімович.

Поточна форма:

Особисті зустрічі: