Італія

Форвард Мілана прокоментував перемогу над Наполі.

Мілан у гостьовому матчі двадцять восьмого туру італійської Серії A з несподівано великою різницею за рахунком переграв неаполітанський Наполі.

Наполі — Мілан 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А

Нападник "россонері" Рафаель Леау, на рахунку якого два з чотирьох забитий м’ячів своєї команди, після завершення гри поділився враженнями від побаченого на футбольному полі.

"Ми знали, що це буде важлива гра проти чудового суперника, який проводить відмінний сезон. Ми чули кілька висловів, які говорили люди за межами Мілана, і це додало нам додаткової енергії.

Я хочу подякувати нашим уболівальникам і команді, оскільки ми неймовірно працювали як єдине ціле. Це і є справжній Мілан.

Щодо моєї гри останнім часом багато критики, але я просто хочу відповісти на неї на футбольному полі. Я люблю слухати свого тренера і тих, хто тут працює. Що говорять люди, які працюють поза клубом, мене не цікавлять. Це мене ще більше розбурхує.

У мене було кілька складних місяців, але тепер я віднайшов себе знову завдяки своєму тренеру та команді.

Забити сьогодні — це неймовірне відчуття, але навіть якби я цього не зробив, ми все одно зіграли дуже добре, і тому я щасливий.

Ця гра була важливою для всієї Серії А, а окрім цього ми хочемо досягти нашої мети, яка полягає в тому, щоб наблизитись до Наполі. Наші матчі в Лізі чемпіонів будуть іграми зовсім іншого штибу.

Після гри мені вдалось помінятись футболками з Хвічею. Можу сказати, що я — його великий шанувальник. Він гравець, який мені подобається за те, що він робить на полі, він схожий на мене тим, що любить обігравати суперників і проводить фантастичний сезон", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі Мілан зустрінеться вдома з Емполі.