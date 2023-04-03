Італія

Форвард Мілана прокоментував перемогу над Наполі.

У гостьовому матчі двадцять восьмого туру італійської Серії A Мілан із несподівано великою різницею за рахунком переграв неаполітанський Наполі.

Наполі — Мілан 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А

Нападник "россонері" Алексіс Салемакерс, на рахунку якого один із чотирьох забитий м’ячів своєї команди, після завершення гри поділився враженнями від побаченого на футбольному полі.

"За останні місяці люди вже встигли забути, ким ми були ще рік тому. Важливо було показати в такому матчі, що ми — чемпіони і залишимося ними до кінця сезону.

Важливо було здобути перемогу саме сьогодні, але ми знаємо, що Наполі дуже сильний, і справжня битва почнеться в нашій наступній грі в Лізі чемпіонів.

Хто фаворит у парі? Сьогодні було важливо зміцнити нашу впевненість у власних силах, але проте моменти Ліги чемпіонів є дещо іншими, особливими.

Ми повинні забути цей результат. Ми будемо наполегливо працювати, щоб провести на такому ж рівні наступні два матчі проти Наполі.

Мій гол? Коли м’яч дістався мене, я побачив перед собою простір і вирішив спробувати обіграти суперників. Вийшло непогано", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі Мілан зустрінеться вдома з Емполі.