Італія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Роме Жозе Моурінью дав коментар щодо свого майбутнього у нинішній команді.

"Я не говорю про своє майбутнє з друзями чи журналістами. Наш генеральний директор Берарді кілька місяців тому сказав, що я залишаюся, але це його бачення, і те саме стосується журналіста Івана Дзазароні.

З погляду контракту у мене залишився ще рік, але контракти іноді не найголовніше", — наводить слова Моурінью Football Italia.

Нинішнього сезону чемпіонату Італії Рома розташовується на п'ятому рядку турнірної таблиці, набравши 50 очок після 28 турів.